La Sampdoria torna a scuola con il progetto ‘Crescere Bene’

La Sampdoria torna a scuola e lo fa in qualità di partner di Crescere Bene. Quattro calciatori blucerchiati hanno visitato in mattinata la scuola secondaria di primo grado “De Toni” di Genova Sturla, incontrando quattro delle sette classi coinvolte nelle attività didattiche del progetto educational.

Inclusione. Tommaso Casalino, Francesco Conti, Karim Diop e Simone Giordano, tutti genovesi di nascita e cresciuti nell’Academy doriana, si sono intrattenuti con un’ottantina di alunne e alunni, prima in palestra e poi nelle rispettive classi, rispondendo alle loro domande e curiosità e toccando con mano gli elaborati frutto del laboratorio proposto dal club blucerchiato sul tema dell’inclusione e dell’importanza di giocare di squadra.

Iniziativa. In totale più di 1.100 bambine e bambini liguri dai 3 ai 12 anni hanno preso parte a Crescere Bene, un’esperienza formativa pensata per accompagnarli, durante l’anno scolastico, in un percorso di apprendimento attivo sui temi della sostenibilità ambientale. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa ha coinvolto più di 50 classi appartenenti a 24 Istituti Comprensivi della Liguria con l’intento di sviluppare tra i più giovani consapevolezza, senso di responsabilità e abitudini virtuose in ambito alimentare, sanitario e ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia del mare e al rispetto della vita.