U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 10 marzo 2026

L’U.C. Sampdoria prende atto del dispositivo 0160/TFNSD-2025-2026 assunto in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale, nei confronti del quale esprime il massimo rispetto per il ruolo istituzionale svolto e per l’autonomia delle valutazioni adottate.

Nel contempo il club ribadisce la piena correttezza e la buona fede del proprio operato, da sempre improntato al rispetto delle norme e dei principi che regolano l’ordinamento sportivo.

L’U.C. Sampdoria valuterà, insieme con i propri consulenti legali, la possibilità di proporre appello una volta avuto modo di esaminare le motivazioni della decisione.

