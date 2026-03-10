Un derby per l’ambiente: la Sampdoria con COREPLA e AMIU Genova

Si è svolta questa mattina a Genova, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la conferenza stampa di presentazione del progetto La differenziata è un gioco di squadra. Un derby per la città iniziativa promossa da Corepla – Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, insieme al Comune e AMIU Genova, e con la partecipazione delle due principali realtà calcistiche cittadine: U.C. Sampdoria e Genoa CFC.

Partecipanti. All’incontro sono intervenuti tra gli altri Silvia Salis, sindaca di Genova, Silvia Pericu, assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Giovanni Cassuti, presidente di Corepla, Paolo Macchi e Roberto Spera, presidente e direttore generale AMIU Genova, Antonio Protopapa, direttore Gestione Operativa di Corepla, Raffaele Fiorella e Christian Puggioni, rispettivamente CEO Area Corporate e responsabile del Settore Giovanile dell’U.C. Sampdoria.

Sfida. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare giocatori, tifosi e cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili e virtuosi nei confronti dell’ambiente, trasformando la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica in una sfida positiva per l’intera città. U.C. Sampdoria e Genoa CFC sono le prime squadre in Italia, di Serie A e di Serie B, a partecipare a un’iniziativa di questo tipo, diventando apripista di un progetto che Corepla intende portare avanti con l’obiettivo di coinvolgere sempre più tifosi nella raccolta e nel riciclo delle bottiglie in PET.

Maglia. Per l’occasione sono state realizzate maglie ufficiali in PET 100% riciclato dedicate ai due club genovesi. La maglia della Sampdoria è di un blu intenso ispirato al mare, semplice ed elegante nel design. Sul davanti presenta un colletto sportivo a V e il Baciccia sul petto. Sul retro spicca la scritta Unione Calcio Sampdoria 1946, che richiama l’anno di fondazione del club. Il risultato è una maglia identitaria, che unisce tradizione, mare e appartenenza alla città di Genova.

App. In questa prima fase sono state prodotte 300 della Sampdoria. I tifosi potranno riscattarle tramite l’app Recopet – disponibile su Google Play e App Store di Apple – una volta raggiunta la soglia di 2.500 punti, ottenibili conferendo 2.500 bottiglie negli ecocompattatori distribuiti sul territorio. Se l’obiettivo sarà raggiunto, l’iniziativa potrà contribuire alla raccolta di circa 1,5 milioni di bottiglie in PET, trasformando il tifo calcistico in un concreto gesto a favore dell’ambiente. Le maglie del club blucerchiato si potranno ritirare a Sampcity, in via XX Settembre 252.

Responsabilità. «Da sempre la Sampdoria ha a cuore l’ambiente, la sostenibilità e il proprio territorio – ha dichiarato Fiorella -. È stato quindi naturale prendere parte con entusiasmo a questo progetto che coinvolgerà la città di Genova e i nostri tifosi. Incentivare il riciclo della plastica rappresenta per noi un passo concreto in una direzione chiara: trasformare una sfida ambientale in un’opportunità di responsabilità, innovazione e crescita. Questo perché crediamo che il successo di un club calcistico non si misuri soltanto nei risultati sportivi ed economici, ma anche nell’impatto positivo che riesce a generare per l’intera comunità».