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Coucke ceduto al Cercle Brugge a titolo definitivo

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Coucke ceduto al Cercle Brugge a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cercle Brugge K.S.V. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaëtan Coucke.

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