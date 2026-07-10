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Ponte di Legno 2026: info accrediti media e fotografi

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Ponte di Legno 2026: info accrediti media e fotografi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi relative al ritiro estivo 2026/27 in programma a Ponte di Legno (Brescia) dal 12 al 23 luglio prossimi.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita e copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it indicando la partita o le partite e/o la giornata o le giornate di accesso al centro sportivo di Temù (Brescia).

La domanda andrà inviata almeno 24 ore prima dell’orario di inizio della partita amichevole o dell’allenamento da seguire.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

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