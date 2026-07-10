Sinani è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2028

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Danel Sinani (nato a Belgrado, Serbia, il 5 aprile 1997). Il centrocampista offensivo ha firmato un contratto con i Blucerchiati fino al 30 giugno 2028.

Sinani arriva alla Sampdoria portando qualità, imprevedibilità e una vasta esperienza internazionale acquisita in diversi campionati europei. Nato a Belgrado, in Serbia, di origini albanesi e naturalizzato lussemburghese, il nuovo rinforzo blucerchiato è un calciatore versatile e dinamico, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie alla sua velocità, alla corsa senza palla e alle eccellenti abilità nell’uno contro uno.

Cresciuto in Lussemburgo con il Racing Union Luxembourg e successivamente con la F91 Dudelange, Sinani si è trasferito in Inghilterra al Norwich City nell’estate del 2020. La sua esperienza è continuata con due prestiti ai belgi del Waasland-Beveren e agli inglesi dell’Huddersfield Town, prima di tornare al Norwich e trascorrere un nuovo periodo al Wigan Athletic. Nel 2023, il suo trasferimento in Germania al St. Pauli ha rappresentato un ulteriore passo avanti in termini di crescita e consapevolezza nei propri mezzi: con il club tedesco ha collezionato infatti 56 presenze e realizzato 7 reti in due stagioni in Bundesliga.

Velocità, tecnica, palleggio e una forte capacità di fornire assist ai compagni rendono Sinani un profilo di assoluto valore. In grado di giocare a centrocampo così come in attacco, arriva per mettere le proprie qualità al servizio della Sampdoria.