Palermo-Sampdoria: chiuso il Settore Ospiti del “Barbera”

L’U.C. Sampdoria comunica che, in occasione di Palermo-Sampdoria, gara valida per la 3ª giornata della Serie BKT 2026/27, in programma lunedì 7 settembre alle ore 20.30, e in ottemperanza alle ordinanze del Prefetto di Palermo datate 1 e 2 settembre 2026, è stata disposta la chiusura del Settore Ospiti. È inoltre vietata la vendita dei biglietti per tutti gli altri settori dello stadio “Renzo Barbera” ai residenti nella regione Liguria.