Oltre la politica: Lamberti e il Sampdoria Club Parlamento

In queste ora di fermento per la politica italiana, impegnata ad eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica, c’è chi la politica la segue da tempo per lavoro e ha cuore i colori più belli del mondo. Giovanni Lamberti, salernitano di Cava de’ Tirreni e vicedirettore dell’AGI, è il fondatore del Sampdoria Club Parlamento. «Sono tifoso dal 1982 – prosegue -. Una vittoria di misura sulla Juve, con la Samp che veniva dalla Serie B, fu per me una folgorazione. Da vent’anni seguo le vicende parlamentari come giornalista e da quattro ho voluto unire la passione per il Doria alla mia professione, contribuendo a creare un sodalizio che unisce parlamentari di schieramenti differenti sotto la nostra stupenda bandiera».