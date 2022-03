Social, che successo: il canale YouTube festeggia i 50.000 fan

Traguardo raggiunto: il canale YouTube ufficiale della Sampdoria taglia il nastro dei 50.000 fan. Un piccolo grande risultato che vogliamo festeggiare insieme ai tifosi blucerchiati. Già, proprio loro che ogni giorno guardano, condividono, commentato e mostrano i pollici sotto i nostri video. Il canale YouTube è il luogo perfetto per aggiornarsi su ogni novità in casa Sampdoria: ci sono tutte le immagini della prima squadra, le interviste, gli approfondimenti su Women e Academy, gli highlights di tutte le partite a poche ore dal triplice fischio e molto altro ancora.

Esclusiva. Insomma, per i veri fan è un social indispensabile. L’iscrizione è gratuita e basta cliccare sul campanellino in homepage per ricevere una notifica quando arriva una nuova clip. Per esempio domani, mercoledì, è già in uscita un’intervista attesissima e tutta da vedere. Anche se non possiamo dirvi di più. L’esclusiva vi aspetta sui media ufficiali U.C. Sampdoria.