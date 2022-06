SampCity in festa l’8 giugno con il Samp Beer Party

A SampCity debutta il primo Samp Beer Party, un evento imperdibile a base di birra e sampdorianità. L’appuntamento è domani, mercoledì, quando – a partire dalle 18.00 – il bar più blucerchiato che ci sia darà inizio a questa autentica festa gastronomica accompagnata da DJ Set.

Menù. Nei locali di via XX Settembre 252 r – sia nella sala superiore che nel dehor all’aperto – la grande protagonista sarà la birra. A partire dall’immancabile chiara alla spina passando per le versioni artigianali Amber o Golden Ale oppure Blanche. Ma non è tutto: perché i barman hanno gli shaker pronti per ogni evenienza. Nel menù dell’apericena gli immancabili fritti della tradizioni ligure e poi una serie di sorprese speciali come i panini Audero e Sabiri. Impossibile non fare un po’ di baldoria.