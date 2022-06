Ponte di Legno & co.: tutti i Samp Camp blucerchiati

È tempo di Samp Camp! Il calcio non va mai in ferie con i camp estivi blucerchiati dedicati a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni. Gli istruttori dell’U.C. Sampdoria vi aspettano a Ponte di Legno (dal 10 al 16 luglio), dove sarà possibile vivere da vicino l’esperienza di una settimana con il pallone protagonista proprio a due passi dai calciatori della prima squadra. Il Premium Camp in Alta Val Camonica permetterà ai giovanissimi atleti di cimentarsi non solo sul rettangolo verde, ma anche di divertirsi tra escursioni, orienteering e parco avventura. Non mancheranno momenti indimenticabili, come il tradizionale ed emozionante incontro con un campione della Serie A.

Full Camp. Per gli amanti della montagna c’è ancora qualche posto anche per il Full Camp a Prato Nevoso (dal 17 al 23 luglio), dove i ragazzi potranno allenarsi nello splendido contesto delle Alpi Marittime, intervallando l’attività di campo con escursioni ed animazione. È inoltre andato sold out l’apprezzatissimo Clinic Tecnico in programma a Bogliasco da lunedì 20 a venerdì 24 giugno.

Day Camp. Next Generation Sampdoria porta i colori blucerchiati in più di 50 società affiliate presenti in 14 regioni italiane. Un progetto che garantisce una crescita formativa e continuativa per gli allenatori della società dilettantistiche tramite visite periodiche e corsi di formazione. Durante i mesi di giugno e luglio numerosi club affiliati saranno protagonisti dell’organizzazione di Samp Camp dedicati secondo le linee guida blucerchiate. Dalla Calabria al Friuli e dalla Sicilia alla Valle d’Aosta passando per le Marche e il Piemonte: un modo per portare i colori più belli del mondo vicini a tanti appassionati in tutta Italia. Scopri (cliccando qui) a quali corsi è ancora possibile partecipare.

Iscrizioni. Iscriversi al Premium Camp di Ponte di Legno o a tutte le altre date in calendario è semplice e si può fare cliccando qui. Le iscrizioni – disponibili solo online – sono aperte fino a 10 giorni prima della data di inizio di ciascun Samp Camp o fino ad esaurimento dei posti disponibili.