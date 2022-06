Sushi e bollicine: sapori d’Oriente mercoledì a SampCity

Happy hour al gusto orientale a SampCity. Nel bar più blucerchiato di Genova arriva Sushi e bollicine, evento imperdibile per tutti gli amanti della cucina nipponica. L’appuntamento da fissare in agenda è mercoledì 22 giugno – a partire dalle ore 18.30 – nei locali di via XX Settembre 252r.

Sushi e Bollicine. Ad accompagnare il menù speciale Yanagisawa di chef Bruno Jose – a base di sushi Glam Fish – saranno le bollicine, immancabili regine dell’estate provenienti dal territorio ligure e dalla Valdobbiadene. E se non siete amanti del prosecco, in alternativa la carta dei cocktail offre la possibilità di gustare un grande must come il Moscow Mule; oppure il drink più blucerchiato della carta, il Gradinata Sud Cocktail; per i più audaci c’è il 90° Negroni, la versione tutta doriana del famoso aperitivo. E allora non mancate, vi aspettiamo a SampCity!