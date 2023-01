Sampdoria Goal Collection 2022: tutti i gol dell’anno solare

La Sampdoria Goal Collection 2022 è pronta: 29 gol compressi in un video di 8 minuti abbondanti, tutti da vedere. Si comincia con il mancino di Gabbiadini con il Cagliari e si va avanti a tutta velocità fino al tocco sotto misura di Colley a Cremona. Nel mezzo tante reti con le firme di Quagliarella, Sabiri, Djuricic e di molti altri. Sul canale ufficiale YouTube vi aspettano tutti i centri blucerchiati in Serie A e in Coppa Italia nel corso dell’anno solare che sta volgendo al termine.