Samp Camp 2023: tornano i campi estivi blucerchiati

Ritornano i Samp Camp, ritorna il calcio in vacanza con i campi estivi blucerchiati edizione 2023. Ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno vivere come sempre una stupenda esperienza formativa con lo staff di istruttori U.C. Sampdoria.

Clinic Tecnico. Il Clinic Tecnico è un corso di perfezionamento specifico secondo la metodologia Academy U.C. Sampdoria che permette di applicarsi e migliorare nei singoli gesti tecnici del gioco del calcio in modo ludico e coinvolgente. L’evento si svolge dal 19 al 23 giugno a Bogliasco (campi “3 Campanili” e “Riccardo Garrone”), da lunedì a venerdì con moduli di mezza giornata (turno mattina o turno pomeriggio) oppure con la possibilità di scegliere anche la giornata intera con pranzo presso la struttura. Tutto lo staff coinvolto nel progetto fa parte dell’Attività di Base e di Next Generation insieme a referenti della Sampdoria Futsal.

Day Camp Next Gen. Il progetto Next Generation Sampdoria porta i colori blucerchiati in tutta Italia e prosegue nella stagione estiva con diverse settimane organizzate dalle società affiliate con la presenza di almeno un coordinatore tecnico blucerchiato in loco. Alassio (Liguria), Arcevia (Marche), Caltignaga (Piemonte), Chatillon (Valle d’Aosta), Sagrado (Friuli) e San Severo (Puglia) sono le tappe prescelte: protagonisti il pallone e la maglia più bella del mondo indossata da centinaia di ragazzi.

Full Camp. Confermatissimo il Full Camp con pernottamento che si svolge in turno unico dal 2 all’8 luglio nel comune di Bedonia, meta storica per i Samp Camp. Qui i ragazzi potranno allenarsi nello splendido contesto dell’Appennino parmense intervallando l’attività di campo con escursioni, piscina e tante avventure uniche all’insegna del divertimento e di nuove amicizie.

Iscrizioni. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online sul sito sampcamp.it, dove vengono specificati i diversi passaggi per portare a termine correttamente la procedura. Ci sarà tempo per iscriversi fino a 10 giorni prima della data di inizio di ciascun Samp Camp o fino ad esaurimento dei posti disponibili.