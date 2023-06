Samp Camp: ultimi giorni per Bogliasco, ritorno a Bardonecchia

Tutto è pronto per i Samp Camp, i campi estivi blucerchiati edizione 2023. Continuano le iscrizioni per ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni, ormai prossimi a vivere una stupenda esperienza formativa con lo staff di istruttori qualificati U.C. Sampdoria.

Bogliasco. Restano ancora pochi giorni per iscriversi al tradizionale Clinic Tecnico di Bogliasco. Una settimana, dal 19 al 23 giugno, nella casa dell’Academy blucerchiata che permette ai giovani protagonisti di applicarsi e migliorare nei singoli gesti tecnici del gioco del calcio in maniera ludica e coinvolgente. Diverse le possibilità di iscrizioni (giornata intera o mezza giornata) ma unico sarà il divertimento con lo staff tecnico dell’attività di base e di Next Generation insieme ai referenti della Sampdoria Futsal.

Bardonecchia. Novità di stagione sarà il Samp Camp di Bardonecchia. Un ritorno per i nostri colori perché al comune dell’alta Val di Susa, a 1.300 metri di altitudine, sono legate tante emozioni dei ritiri della prima squadra blucerchiata. Il Camp si svolgerà da domenica 23 a sabato 29 luglio: una settimana indimenticabile con l’emozione di calcare il campo a 11 in erba naturale (lo stesso utilizzato dai professionisti) in una doppia sessione giornaliera di allenamento, intervallata da momenti multisport (beach volley, basket, arrampicata). Anche in questo caso la possibilità di iscrizione è duplice: la formula full con pernottamento permette di vivere un’esperienza settimanale immersiva; la formula day senza pernottamento prevede soltanto l’impegno dalle 9.00 alle 18.30 (l’ideale per chi partecipasse per la prima volta o per i tanti genovesi con seconda casa a Bardonecchia).

Iscrizioni. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online sul sito sampcamp.it, dove vengono specificati i diversi passaggi per portare a termine correttamente la procedura. Ci sarà tempo per iscriversi fino a 10 giorni prima della data di inizio di ciascun Samp Camp o fino ad esaurimento dei posti disponibili.