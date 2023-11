Modena-Sampdoria: info parcheggi per il Settore Ospiti

Il Modena F.C. e la Questura di Modena informano che in occasione di Modena-Sampdoria, gara valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2023/24 e in programma sabato 11 novembre allo stadio “Braglia” di modena, l’accesso al parcheggio del Settore Ospiti sarà consentito ai pullmna organizzati presso il compartimento di Viale Montecuccoli. I minivan e le autovetture private potranno sostare invece nell’area destinata a parcheggio di viale Monte Kosica (tratto tra via Galvani e rotonda via Montecuccoli), “Porta Nord” (parcheggio di via M.Fanti) e “Piazza Darsena del Naviglio” (parcheggio lato via del Lancillotto).