Entusiasmo alle stelle per De Luca ed Esposito a SampCity

La Sampdoria tra la gente, la propria gente. Applausi, cori, attestati di stima e tanto calore per Manuel De Luca e Sebastiano Esposito. I due attaccanti sono stati infatti i protagonisti del Meet & Greet andato in scena nel pomeriggio a SampCity, il concept store blucerchiato nel cuore di Genova.

Entusiasmo. Entusiasmo alle stelle per i due beniamini della Sud: erano tantissimi i tifosi, di tutte le età, che si sono messi in posa con i due calciatori per foto e selfie da postare sui propri social. E ovviamente anche per le firme di rito sulle maglie e tutti gli altri gadget acquistati per l’occasione.