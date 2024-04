Insieme: il tuo incitamento sul #SampSocialWall

Passione, motivazione, fantasia, amore, ispirazione, colori. Sei parole che messe insieme identificano appieno la nuova iniziativa digital dell’U.C. Sampdoria. Già, insieme. Insieme, squadra e tifosi, staff e società. Tutti uniti per scrivere un capitolo importante della nostra storia. Chiunque, in questa fase cruciale della stagione, può recitare la propria parte e da oggi potrà farlo in maniera diretta. Come? Pubblicando il proprio incitamento al club e ai ragazzi sui social con hashtag #SampSocialWall.

Spogliatoio. Una foto, un disegno, una frase, un messaggio, una composizione grafica. Tutto ciò che vi viene in mente pensando al Doria sarà ben accetto. Una selezione del materiale che posterete sarà poi stampata e appesa sui muri che conducono allo spogliatoio blucerchiato del “Ferraris” per comporre una ricca galleria di messaggi. Una testimonianza di calore e vicinanza per i nostri eroi, pronti a scendere in campo con il Südtirol e per le sfide casalinghe successive.