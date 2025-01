Carlini racconta Vialli: «Mito doriano ed esempio di umanità»

«Una storia d’amore tra un bambino, che ero io, e il suo mito, mito di tutti i sampdoriani e non solo». Mercoledì 8 gennaio debutterà al Teatro Modena di Genova “Il mio Luca – Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio”, il nuovo spettacolo dell’attore genovese Andrea Carlini. «Sarà un monologo in cui racconterò le vicende sportive di Vialli ma anche il suo lato umano – svela in anteprima -. Lo spettacolo si aprirà in una sala d’attesa di un reparto maternità, luogo in cui quando aspettavo che nascesse mio figlio, avrei già voluto raccontargli la storia di Vialli, il nostro supererore».

Biglietti. Per chi non fosse riuscito ad assicurarsi un posto per lo spettacolo in programma nel cuore di Sampierdarena (già sold out da settimane), l’appuntamento è per venerdì 10 gennaio al Teatro Verdi di piazza Oriani nel quartiere di Sestri Ponente (acquista qui il tuo biglietto).