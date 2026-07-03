Passa l’Onda: Sampdoria e Altra Onda Festival regalano emozioni

Ci sono persone che meritano un grazie speciale. Da questa idea nasce Passa l’Onda, l’iniziativa a cui Sampdoria ha aderito insieme ad Altra Onda Festival per celebrare il valore delle relazioni, della condivisione e delle emozioni autentiche.

Storia. Attraverso una landing dedicata (clicca qui), tifosi e appassionati potranno raccontare la storia di una persona importante e candidarsi per vivere insieme un’esperienza speciale in occasione dei concerti di Negramaro, Frah Quintale ed Emma Marrone all’Altra Onda Festival.

Emozioni. Un amico, un familiare o qualcuno che ha lasciato un segno nella propria vita: le storie ricevute saranno valutate dagli organizzatori in base al loro valore umano ed emotivo, dando vita a un racconto collettivo fatto di affetto, gratitudine e condivisione. Perché le emozioni più belle sono quelle che si vivono insieme.

Le candidature sono aperte sulla landing dedicata: raccontaci la tua storia e Passa l’Onda a una persona speciale.