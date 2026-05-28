Coppa Paolo Mantovani, che spettacolo: Morelli premia alle finali

Dopo dieci giornate fitte di sorrisi, di abbracci ed esultanze, anche la 41.a edizione della Coppa Paolo Mantovani va agli archivi. Lo fa regalandosi una chiusura coi fiocchi. Con le finali del calcio maschile e femminile, ma anche le premiazioni di tutte le altre discipline che compongono questa meravigliosa Olimpiade scolastica. Arrampicata sportiva, atletica, basket, ciclismo, rugby, scherma, volley e tennis.

Spettacolo. Al Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova è stata un’autentica festa. Dall’inaugurazione fino all’ultimo istante, quando si sono spente le luci del palazzetto. E la Sampdoria ancora una volta ha voluto essere presente. Per mano del CEO Corporate in pectore Claudio Morelli è arrivata la consegna finale delle coppe. Gli applausi invece sono andati a tutti: perché la Coppa Paolo Mantovani è stato un vero spettacolo.