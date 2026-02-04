Album 2025/26: la Sampdoria alla Coop di corso Sardegna

Evento speciale alla Coop del Mercato di corso Sardegna. Domani, giovedì 5 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30, i blucerchiati Francesco Conti e Liam Henderson saranno a disposizione dei tifosi per scattare foto e firmare autografi e, soprattutto, per partecipare allo scambio delle figurine dell’album ufficiale U.C. Sampdoria 2025/26.

Figu. La vendita delle figurine è prevista in esclusiva per Coop al prezzo di 0,80 euro a bustina, con la possibilità di acquistare 10 pacchetti a 6,90 euro e uno Starter kit, composto da album e 25 figurine, a 2,50 euro. Novità di questa edizione: dal prossimo weekend (sabato 7 e domenica 8 febbraio) troverete album e figurine anche nelle edicole di Genova e provincia.

Gaslini. Comprando l’album e le figurine ufficiali blucerchiate si sosterrà l’Istituto “Giannina Gaslini” tramite la Fondazione Gaslininsieme: per ogni pacchetto di figurine, blister o album venduti, Coop Liguria donerà il 10% del prezzo di vendita.