Colora il Natale-Samp Kids Edition: ecco il disegno più votato

Si è concluso con grande entusiasmo il contest “Colora il Natale – Samp Kids Edition”, l’iniziativa dedicata ai piccoli tifosi doriani che ha visto centinaia di bambine e bambini dare libero sfogo alla propria fantasia interpretando il tema del Natale blucerchiato.

Il disegno più votato è quello della dodicenne Chiara F. che ha ottenuto 448 voti (clicca qui per la classifica finale) e diventa così l’autrice della cartolina ufficiale di auguri di Natale dell’U.C. Sampdoria. A Chiara vanno i complimenti del club per la creatività e l’originalità dell’opera.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e alle loro famiglie per l’entusiasmo, la passione e l’amore per i colori più belli del mondo dimostrati attraverso ogni disegno.

Si ricorda inoltre che, nei prossimi giorni, i primi 23 classificati verranno contattati tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica per partecipare all’iniziativa “Bimbi in Campo” (altezza massima consentita 140 cm) e accompagnare i calciatori nello schieramento iniziale in occasione di Sampdoria-Reggiana, gara valida per la 18.a giornata della Serie BKT 2025/26, in programma al “Ferraris” sabato 27 dicembre (ore 15.00).

Ancora una volta, grazie a tutti i piccoli artisti blucerchiati per aver colorato il nostro Natale.