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Algeria-Guatemala al “Ferraris”: biglietti in vendita a SampCity

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Algeria-Guatemala al “Ferraris”: biglietti in vendita a SampCity

Amichevole internazionale sul prato del “Ferraris” di Genova. Domani, venerdì, alle ore 20.30 andrà in scena a Marassi la sfida tra Algeria e Guatemala. Per assistere alla gara tra le Volpi del Deserto – già qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026 – e gli Azul y Blanco centroamericani si potranno acquistare i biglietti anche presso SampCity (in via XX Settembre 252) dalle 10.00 alle 19.00, oltre che online sul circuito Ticketone.

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