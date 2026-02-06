Love Experience: un San Valentino esclusivo per Samp-Padova

Un’occasione speciale per vivere i colori più belli del mondo in modo esclusivo e festeggiare in maniera speciale il giorno di San Valentino. Per la partita con il Padova, in programma al “Ferraris” sabato 14 febbraio (ore 15.00), ecco U.C. Sampdoria Love Experience, un pacchetto esclusivo e a disponibilità limitata per vivere il giorno gara da una prospettiva unica e privilegiata. Un’esperienza pensata per unire la passione per i colori blucerchiati al piacere di una giornata vissuta dietro le quinte dello stadio.

Saranno disponibili soltanto 7 pacchetti, per un totale di 14 partecipanti. Ogni pacchetto, valido per due persone al costo di 349 euro, include:

Walk-about esclusivo pre-gara, con accesso alle aree solitamente riservate ai giocatori: tunnel, spogliatoi e bordocampo, per scatti fotografici indimenticabili;

Gourmet Lunch riservato, in un ambiente intimo e confortevole, con tavoli predisposti esclusivamente per due persone;

Match Day in Pitch View – lato Gradinata Sud, per assistere alla partita da una delle zone più prestigiose dello stadio, con il massimo del comfort e una visuale privilegiata.

