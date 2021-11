Futsal, Cipolla il mister della svolta: «Samp, devi essere ambiziosa»

L’uomo della svolta. Francesco Cipolla è arrivato da poco meno di un mese alla guida della Sampdoria Futsal e, dopo un inizio di stagione dal passo incerto, la squadra ha cambiato marcia, inanellando una serie di vittorie consecutive che ha proiettato i blucerchiati al terzo posto nella classifica del girone B della Serie A2. «Quando la Samp chiama è sempre una grande soddisfazione – racconta l’allenatore -. Conoscevo il valore della rosa, alcuni ragazzi avevano già lavorato con me in passato, e penso ci siano tutti i presupposti per provare a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati».

Ambizioni. Dopo aver portato l’Atletico Belvedere di Cosenza dalla Serie C alla A e aver maturato diverse esperienze in Italia e all’estero, Cipolla è arrivato alla Samp Futsal con grande entusiasmo. «Alleno atleti di nazionalità differenti – continua -, ma l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare un club così blasonato devono essere il nostro denominatore comune. Avevamo bisogno di una sterzata e credo che siamo riusciti nell’intento: ora dobbiamo proseguire su questa strada perché la Sampdoria ha il dovere di lottare sempre per traguardi ambiziosi».