Fidersek e Totoskovic: «Dalla Slovenia per la A1 con la Samp Futsal»

Due frecce slovene per la Sampdoria Futsal. Dopo l’esperienza continentale con la propria nazionale, condita per entrambi da gol nella gara d’esordio con il Kazakistan, Matej Fideršek e Denis Totošković sono pronti a dare tutto per i blucerchiati e consolidare il primato in classifica nel campionato di A2 già dalla sfida di domenica con il Città di Massa. «L’Europeo è stata una bellissima esperienza – racconta Fideršek -, abbiamo giocato bene anche se abbiamo avuto un po’ di sfortuna nel girone eliminatorio. Adesso però siamo tornati alla Samp e vogliamo aiutarla a centrare la promozione in A1».

Katanec. Doria e Slovenia, un legame che parte da lontano e che riporta alla mente gli anni d’oro in cui Srečko Katanec contribuì ai successi della Sampd’Oro. «Tutti in Slovenia conosciamo Katanec per quello che ha fatto per il nostro calcio – prosegue Totošković-. Sappiamo che ha vinto il campionato, la Coppa delle Coppe e altri importanti trofei: per questo motivo conoscevamo la Samp ancora prima di venire in Italia. Ora siamo qui per aiutarla: spero di fare tanti gol per centrare l’obiettivo».