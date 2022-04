Entusiasmo Samp Futsal: gol ed emozioni verso i playoff

Entusiasmo travolgente al Palasport di Campo Ligure, dove la Sampdoria Futsal regola la Vis Gubbio e ottiene momentaneamente il primo posto nel Girone B di Serie A2, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. L’ambiente è eccezionale: il pubblico spinge – tanti i cori, anche per i due ex blucerchiati in tribuna Francesco Flachi e Christian Puggioni – ed esalta la squadra, che parte fortissimo.

Fondamentale. Nel primo tempo i doriani sul parquet si scatenano: segnano Ortisi, Salamone, Foti e Rossini, che portano il parziale sul 4-1. Nella ripresa c’è da sudare, ma i ragazzi di Cipolla tengono botta e conservano tre punti fondamentali per il piazzamento in ottica-playoff.