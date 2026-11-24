Next Generation: alta formazione a Bogliasco per 100 allenatori

Una giornata di crescita, condivisione e appartenenza. Il centro sportivo di Bogliasco ha ospitato la giornata di alta formazione Next Generation Sampdoria, con la partecipazione di 100 allenatori provenienti dalle società affiliate blucerchiate, da Trieste a Palermo.

Formazione. Ad aprire i lavori sono stati il responsabile academy Christian Puggioni e il responsabile Next Generation Claudio Lucchini che hanno sottolineato l’importanza della formazione tecnica degli allenatori per favorire lo sviluppo e la crescita dei giovani calciatori, nel segno delle linee guida blucerchiate.

Giornata. La mattinata ha alternato attività sul campo, coordinate da Giulio Attardi e Fabio Tobia, e approfondimenti video in aula a cura del prof. Salvatore Principato, responsabile metodologia e sviluppo tecnico del progetto Next Generation Sampdoria. Nel pomeriggio, dopo la foto di gruppo, i partecipanti hanno assistito agli allenamenti del settore giovanile, concludendo la giornata con un momento di confronto e approfondimento. Un appuntamento di grande valore, che conferma la volontà della Sampdoria di investire nella formazione e nella crescita della propria rete di società affiliate.