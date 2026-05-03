Al “Ferraris” il Meeting Next Generation Sampdoria 2026

Si è tenuta al “Ferraris” di Genova l’edizione 2026 del Meeting Next Generation Sampdoria, l’incontro annuale dedicato al progetto blucerchiato e alle società affiliate.

Confronto. Andato in scena prima di Samp-Südtirol, il Meeting è stato un importante momento di confronto e approfondimento sui temi chiave del progetto: evoluzione, metodologia, sviluppo e valorizzazione del talento, fino alle più recenti applicazioni tecnologiche a supporto della performance grazie alla presenza dei partner Macron e K-Sport.

Bilancio. L’evento ha rappresentato inoltre un’occasione per tracciare insieme alle delegazioni delle diverse realtà amiche provenienti da molte regioni d’Italia un bilancio delle ultime due annate e per dettare le linee guida per l’imminente stagione 2026/27. Il piacevole momento conviviale nelle aree hospitality ha poi ulteriormente rafforzato relazioni, condivisione di idee e spirito di squadra tra tutte le realtà presenti, felici di poter concludere la giornata in uno stadio da brividi con una meritata vittoria blucerchiata sul campo.

Valori. Un’esperienza di calcio e passione comune che conferma quanto il progetto Next Generation Sampdoria sia, prima di tutto, una comunità viva, costruita su valori condivisi e orientata al futuro.