Next Generation Samp riparte: le novità della stagione 2025/26

Next Generation Sampdoria riparte e si rinnova. Il progetto blucerchiato legato alle scuole calcio affiliate conferma l’impegno per la stagione sportiva 2025/26, proseguendo il percorso di sviluppo educativo, formativo e sociale rivolto ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici, oltre che ai tecnici, agli staff e ai dirigenti.

Visione. Next Generation rappresenta da anni una delle iniziative più significative dell’U.C. Sampdoria in ambito giovanile: un modello riconosciuto per la qualità dei programmi tecnici, l’attenzione ai valori umani e la capacità di creare una rete di società associate che condividono la visione blucerchiata.

Calendario. Per la stagione appena iniziata il club ha pronto un fitto calendario di attività riservate alle affiliate, che comprenderà: clinic tecnici con lo staff dell’Academy e dell’Attività di Base; incontri formativi rivolti ad allenatori, dirigenti e famiglie; eventi e tornei ufficiali dedicati alle società della rete Next Gen; progetti educativi e sociali mirati a promuovere inclusione, rispetto e crescita personale.

Emozioni. Non mancheranno poi visite istituzionali e giornate blucerchiate al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco e allo stadio “Ferraris” di Genova, partecipando alle gare interne della prima con annesso walk about, un momento pensato per avvicinare i giovani atleti ai colori più belli del mondo e vivere le emozioni del match day.

Crescita. Con il progetto Next Generation, la Sampdoria continua a investire su un’idea di calcio che va oltre il campo: un percorso di fiducia e collaborazione che valorizza il talento, rafforza il legame con il proprio territorio e le diverse regioni d’Italia ed accompagna i più giovani nella loro crescita sportiva e umana.