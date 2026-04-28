Cinquanta tecnici a Bogliasco per l’Alta Formazione Next Gen

Una giornata intensa di confronto, aggiornamento e condivisione metodologica. È quella vissuta da oltre 50 tecnici e collaboratori delle società affiliate al progetto Next Generation Sampdoria, arrivati da diverse regioni d’Italia per il clinic di Alta Formazione riservato al network blucerchiato.

Lavori. Ad accogliere i partecipanti le strutture messe a disposizione dall’Academy U.C. Sampdoria: nel corso della mattinata i lavori si sono svolti in aula presso Casa Samp, nel cuore del centro di Bogliasco, mentre nel pomeriggio i tecnici si sono spostati sul campo del “Garrone” per la sessione pratica.

Valore. Ad aprire il clinic sono stati Christian Puggioni, responsabile del Settore Giovanile blucerchiato, e Claudio Lucchini, responsabile Next Generation, che hanno sottolineato il valore strategico del progetto Next Gen: creare una linea metodologica condivisa e formare tecnici preparati su tutto il territorio nazionale.

Interventi. Il programma si è articolato tra teoria e pratica, toccando i punti chiave dell’organizzazione del vivaio doriano attraverso gli interventi di Salvatore Principato (responsabile Didattica e Metodologia), Giulio Attardi (coordinatore Attività di Base) e ⁠Jole Branco (allenatore Samp U12).

Confronto. Il clinic ha permesso ai tecnici affiliati di vivere direttamente gli spazi e la metodologia dell’Academy U.C. Sampdoria, creando un momento di forte identità e appartenenza. L’alternanza aula-campo ha favorito domande, confronto e scambio di esperienze, confermando l’idea originaria del progetto Next Generation: aggiornare, formare e far crescere una rete di società che condividono valori, metodo e passione per i colori blucerchiati.