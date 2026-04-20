Next Generation Samp: giornata blucerchiata per il San Maurizio

Una domenica all’insegna dello sport, della crescita e dei valori condivisi dall’U.C. Sampdoria con le società affiliate sul territorio nazionale. Protagonisti a Bogliasco i giovani atleti del San Maurizio Calcio, realtà novarese legata al progetto Next Generation Sampdoria, che ha trascorso un’intera giornata in compagnia delle diverse leve dell’Academy e dell’Attività di Base blucerchiate.

Amichevoli. L’incontro, pensato come momento di confronto e di scambio, ha coinvolto bambini e ragazzi di varie categorie (dal 2012 al 2018) in una serie di gare amichevoli tra il “Garrone” e il “3 Campanili”. Più che semplici partite queste sfide sono state un’occasione concreta per promuovere i principi fondamentali dello sport: amicizia, rispetto e condivisione del progetto Next Gen.

Esperienza. A prendere parte all’evento – andato già in scena un anno fa – sono stati oltre 80 bambini del San Maurizio, accompagnati da un folto gruppo di genitori e sostenitori. La loro presenza ha contribuito a creare un clima di entusiasmo e partecipazione, rendendo l’esperienza ancora più significativa. Una festa riuscita dunque, che ha rafforzato i rapporti tra le società e lasciato nei ragazzi il ricordo di un’occasione positiva, fatta di calcio e sentimenti autentici.