Tecnica e partitella al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria lavora sodo al “Mugnaini” di Bogliasco in vista dell’anticipo con lo Spezia, in programma venerdì sera al “Ferraris”. Roberto D’Aversa e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina ad alta intensità, iniziata con una prima fase atletica e proseguita con un’esercitazione tecnica e una serie di partitelle in spazi ridotti.

Gruppo. Regolarmente in gruppo Ernesto Torregrossa; i calciatori maggiormente impiegati a Cagliari hanno poi lasciato spazio ai Primavera aggregati: Luigi Aquino, Lorenzo Di Stefano, Matteo Esposito, Francesco Migliardi, Simone Pozzato e Gerard Yepes Laut. Programma di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Ronaldo Vieira. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo allenamento al mattino.