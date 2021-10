Niente riposo: la Sampdoria pensa già all’Atalanta

Non un giorno di riposo, c’è subito da mettersi in marcia. Da domani, sabato, la Sampdoria tornerà al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la gara infrasettimanale con l’Atalanta. Alla ripresa andranno valutate le condizioni di Valerio Verre, uscito anzitempo dalla partita con lo Spezia.