Tris Torino sulla Samp: blucerchiati ancora sconfitti

Torino 3

Sampdoria 0

Reti: p.t. 17′ Praet; s.t. 7′ Singo, 48′ Belotti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (8′ s.t. Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (41′ s.t. Rodriguez); Praet (32′ s.t. Rincon), Linetty (42′ s.t. Verdi); Sanabria (8′ s.t. Belotti).

A disposizione: Berisha, Izzo, Zaza, Brekalo, Kone, Warming.

Allenatore: Juric.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Dragusin (36′ s.t. Colley), Yoshida, Chabot; Bereszynski (24′ s.t. Askildsen, 36′ s.t. Ciervo), Ekdal (9′ s.t. Gabbiadini), Silva, Augello; Thorsby, Candreva; Quagliarella (9′ s.t. Caputo).

A disposizione: Falcone, Torregrossa, Depaoli, Ferrari, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Peretti di Verona e Sechi di Sassari.

Quarto ufficiale: Colombo di Como.

VAR: Di Bello di Brindisi.

AVAR: Ranghetti di Chiari.

Note: espulso al 23′ s.t. Silva per proteste; ammoniti al 29′ p.t. Bremer, al 5′ s.t. Pobega, al 10′ s.t. Dragusin, al 30′ s.t. Askildsen, al 35′ s.t. Chabot, al 39′ s.t. Candreva per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e ‘ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.