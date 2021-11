Sampdoria in ritiro a Coccaglio per prepararsi al Bologna

Messa alle spalle la sconfitta di Torino, la Sampdoria si ritroverà nel pomeriggio per partire in pullman alla volta di Coccaglio (Brescia), sede del ritiro in cui i blucerchiati di Roberto D’Aversa prepareranno la gara casalinga di domenica con il Bologna.