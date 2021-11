Ripresa immediata: da lunedì si pensa subito al Verona

Una notte per dormirci su, poi anche la vittoria con la Salernitana sarà solo un ricordo. Roberto D’Aversa ha dato infatti appuntamento alla sua Sampdoria domattina, lunedì, a Bogliasco per iniziare gli allenamenti in vista della sfida casalinga con l’Hellas Verona.