Ciervo: «Grazie mister per l’opportunità, crescerò ancora»

Il viso da ragazzino non deve ingannare, Riccardo Ciervo aspira a diventare grande in fretta. Vedere per credere il cross che ha portato al gol di Verre, decisivo per il 2-1 finale con il Torino. Una giocata da ala consumata. «È stata un’azione ben preparata – riavvolge il nastro al minuto 60 il classe 2002 -, ho superato l’uomo, l’ho messa dentro nel modo corretto e Valerio ha segnato. Questa vittoria ci dà forza e fiducia in vista del campionato. Il Venezia ha messo in difficoltà molte squadre, ce la metteremo tutta per centrare un altro risultato positivo».

Complimenti. Più di un’ora in campo di filata, tutta esperienza per un talentino che si sta facendo le ossa a poco a poco. «È stata una partita difficile – commenta il biondo numero 11 -, ma ce l’abbiamo messa tutta fino all’ultimo minuto. Vanno fatti i complimenti all’intera squadra: siamo contenti per il passaggio del turno. Ringrazio il mister per l’opportunità. Posso però fare meglio. Certo, sono contento ma devo migliorare ancora tanto».