Top Ten Goals Sampdoria: le migliori reti del 2021 blucerchiato

Dieci gol, i migliori dell’anno solare. Grazie alle Instagram Stories sul profilo ufficiale della Sampdoria, i tifosi blucerchiati hanno votato le loro preferenze in termini di reti, valutando innanzitutto l’estetica del gesto tecnico. A guidare questa speciale graduatoria il siluro di Candreva con l’Udinese: un miracolo di potenza e precisione, di quelli che riempiono le sigle dei programmi tv. Secondo posto per il tacco in bello stile di Quagliarella in Coppa Italia nel debutto stagionale con l’Alessandria. Medaglia di bronzo per Augello, impeccabile nel trafiggere Handanovic sotto la Sud. A ruota tutti gli altri: da Verre a Bereszynski, passando per Caputo, Gabbiadini, Keita, Murru e Torregrossa.