A Bogliasco da domenica mattina per la Coppa Italia

Resettare e ripartire: questa è la missione della Sampdoria, che già martedì sera tornerà in campo per gli ottavi di Coppa Italia a Torino, con la Juventus. Domani, domenica, la squadra di ritroverà in mattinata al “Gloriano Mugnaini” per preparare i prossimi appuntamenti in calendario.