Primo allenamento per Giampaolo, giovedì altro pomeridiano

Marco Giampaolo ha fatto capolino al “Mugnaini” di Bogliasco poco prima delle 13.00. Un saluto veloce a chi ha condiviso con lui anni sereni, le foto di rito, qualche parola con i media ufficiali e via di corsa nello spogliatoio prima e nel suo ufficio poi. Da preparare c’è una partita importante come quella di domenica in casa dello Spezia e il mister si è già buttato a capofitto nel suo nuovo capitolo blucerchiato.

Seduta. Dopo una lunga riunione in sala video con squadra, staff e dirigenza – presidente Marco Lanna, l’avvocato Antonio Romei, i direttori Carlo Osti e Daniele Faggiano -, i maggiormente impegnati in Coppa Italia hanno svolto un lavoro rigenerativo in palestra; seduta di un’ora abbondante, prevalentemente tecnico-tattica, sul campo 1 per tutti gli altri blucerchiati disponibili, compresi Albin Ekdal e Valerio Verre.

Agenda. Sul fronte dei singoli individuale specifico di recupero sul campo 2 per Emil Audero; terapie e fisioterapia per Fabio Quagliarella; programmi di recupero per Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida. Domani, giovedì, Sampdoria altro pomeridiano in agenda.