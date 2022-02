Ripresa immediata per la Samp, Gabbiadini da valutare

Una sera per godersi il rotondo 4-0 sul Sassuolo e poi si tornerà in campo. La Sampdoria si ritroverà domattina, lunedì, al “Gloriano Mugnaini” per cominciare l’avvicinamento alla prossima gara, in casa del Milan. Da valutare le condizioni di Manolo Gabbiadini, uscito forzatamente al minuto 36 della sfida con i neroverdi per un problema al ginocchio sinistro.