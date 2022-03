Sampdoria subito al lavoro, sabato c’è l’Udinese

Non c’è tempo per piangersi addosso. Dopo la serata storta di Bergamo, la Sampdoria riprende immediatamente gli allenamenti: l’appuntamento al centro sportivo “Mugnaini” è fissato per domani, martedì, in tarda mattinata. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per il prossimo impegno, in agenda sabato prossimo alle 15.00, in casa dell’Udinese.