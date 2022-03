Partenza shock, Caputo non basta: la Samp perde a Udine

Per il match report completo della sfida tra bianconeri e blucerchiati clicca qui.

Udinese 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 4′ Deulofeu, 12′ Udogie, 13′ Caputo.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan (28′ s.t. Jajalo), Walace, Pereyra, Udogie; Beto (37′ s.t. Pussetto), Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Samardzic, Benkovic, Nestorovski.

Allenatore: Cioffi.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida (27′ s.t. Ferrari), Colley, Murru (32′ s.t. Augello); Candreva (22′ s.t. Sabiri), Ekdal (22′ s.t. Vieira), Rincón; Sensi (32′ s.t. Giovinco); Quagliarella, Caputo.

A disposizione: Audero, Ravaglia, Magnani, Montevago, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Carbone di Napoli e Valeriani di Ravenna.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Longo di Paola.

Note: ammoniti al 44′ p.t. Becao, al 10′ s.t. Walace, al 19′ s.t. Ekdal, al 23′ s.t. Murru e Arslan per gioco scorretto, al 42′ s.t. Deulofeu per proteste; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 8.116 (rateo 86.861 euro), paganti 4.289 (incasso 53.507 euro); terreno di gioco in buone condizioni.