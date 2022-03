Caputo fa doppietta, la Sampdoria espugna Venezia

Per il match report completo della sfida tra arancioneroverdi e blucerchiati qui.

Venezia 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 24′ e 38′ Caputo.

Venezia (4-2-3-1): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino (11′ s.t. Busio), Ampadu; Aramu, Nani (23′ s.t. Kiyine), Okereke (11′ s.t. Nsame); Henry.

A disposizione: Bertinato, Vacca, Tessmann, Sigurdsson, Ullmann, Svoboda, Crnigoj, Mateju, Peretz.

Allenatore: Zanetti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley (44′ s.t. Yoshida), Murru (38′ s.t. Augello); Candreva (26′ s.t. Quagliarella), Ekdal (38′ s.t. Vieira), Thorsby; Sensi (26′ s.t. Rincón); Sabiri, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Conti, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Costanzo di Orvieto e Passeri di Gubbio.

Quarto ufficiale: Camplone di Pescara.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Carbone di Napoli.

Note: espulso al 41′ s.t. Henry per doppia ammonizine; ammoniti al 35′ p.t. Haps e Sabiri per comportamento non regolamentare, al 42′ p.t. Henry per proteste, al 44′ p.t. Okereke, al 18′ s.t. Busio per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 1.727, paganti 5.864 (incasso totale 154.816 euro); terreno di gioco in buone condizioni.