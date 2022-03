Caputo’s brace downs Venezia

Venezia 0-2 Sampdoria (HT: 0-2)

Scorer: Caputo 24, 38.

Venezia (4-2-3-1): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino (Busio 56), Ampadu; Aramu, Nani (Kiyine 68), Okereke (Nsame 56); Henry.

Subs not used: Bertinato, Vacca, Tessmann, Sigurdsson, Ullmann, Svoboda, Crnigoj, Mateju, Peretz.

Coach: Zanetti.



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley (Yoshida 89), Murru (Augello 83); Candreva (Quagliarella 71), Ekdal (Vieira 83), Thorsby; Sensi (Rincon 71); Sabiri, Caputo.

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Conti, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Trimboli.

Coach: Giampaolo.

Referee: Orsato.

Assistants: Costanzo and Passeri.

Fourth official: Camplone.

VAR: Banti.

Assistant VAR: Carbone

Booked: Haps and Sabiri 35, Henry 42, Okereke 44, Busio 63.

Sent off: Henry 86.

Added time: 1+5 minutes.

Season-ticket holders: 1,727.

Paid spectators: 5,864. (gate receipts: €154,816)

Pitch: good condition.