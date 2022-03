Il ritorno di Audero: «Una liberazione, che soddisfazione»

Era dal 9 gennaio scorso che Emil Audero non metteva i guanti e difendeva i pali della Sampdoria. Oggi, al “Penzo”, in uno dei momenti più delicati della stagione blucerchiata ha recuperato i galloni da titolare e consegnato un altro clean sheet fondamentale per la salvezza. «È una vittoria liberatoria, la tensione era tanta – ammette l’italo-indonesiano -. Sapevamo cosa ci aspettava qui e anche che vincere sarebbe stato importante. Non è ancora determinante, ma conta molto per la classifica».

Crescita. Falcone ha fatto a lungo buona guardia, ma ora Audero si è ripreso il suo posto. Come confermano le sue parole: «Non entro nelle scelte di mister e società, perché spetta a loro, però ho preso questo periodo come un momento di crescita. Oggi era delicata, ma mi sono preso una bella soddisfazione, tornando titolare. Io ho sempre dato il massimo in queste settimana per sfruttare poi al meglio l’occasione quando mi sarebbe stata data. Bello rifarlo qui a Venezia, in un campo dove ho fatto una bella annata. Ho la fiducia del mister e la sento. Come ho detto, però l’importante per noi era vincere oggi, fondamentale».