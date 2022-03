La Sampdoria va di doppio al “Mugnaini”, venerdì si replica

Doppio allenamento a Bogliasco per la Sampdoria, priva dei sette nazionali (Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Tomás Rincón, Stefano Sensi, Morten Thorsby e Maya Yoshida). Al mattino, lavori di forza in palestra con trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini”, mentre nel pomeriggio esercitazione tecnico-tattica sul campo 1.

Replica. Per quanto riguarda i singoli: individuali programmati per Omar Colley, Andrea Conti e Sebastian Giovinco; percorsi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, si replica con il secondo e ultimo doppio della settimana.