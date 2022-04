Fissata mercoledì mattina la ripresa degli allenamenti a Bogliasco

Marco Giampaolo e il suo staff hanno concordato di fissare l’appuntamento con la squadra mercoledì mattina per la ripresa degli allenamenti. Il prossimo impegno in campionato per la Sampdoria è calendarizzato lunedì sera allo stadio “Dall’Ara” di Bologna.